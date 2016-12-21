Сингапурский доллар упал до семилетнего минимума

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Сингапурский доллар упал до минимального уровня с 2009 года, когда в мире был финансовый кризис, и падение может продолжиться.

Как передает Report со ссылкой на Vestifinance.ru, об этом сообщает CNBC.

По данным Reuters, 20 декабря днем курс составил 1,4506 SGD/USD по сравнению с 1,4428 в начале сессии. Таким образом, сингапурский доллар достиг семилетнего минимума. Позднее курс вернулся к отметке 1,4450 SGD/USD. Центральный банк Сингапура подозревали в интервенции с целью поддержки национальной валюты.

Отметим, что доллар резко вырос по отношению к региональным валютам после неожиданной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Кроме того, Федеральная резервная система США на прошлой неделе удивила рынки, сообщив, что, вероятно, повысит ставки трижды в следующем году. Ранее ожидалось, что ставка ФРС будет повышена дважды в 2017 году. По мнению аналитиков, сингапурский доллар может продолжить снижение.

Аналитики Nomura снизили свой прогноз по росту ВВП Сингапура в 2017 году с 1% до 0,7%, тогда как официальный прогноз составляет 1-3%. Однако банк не ожидает сильного падения валюты в ближайшей перспективе, прогнозируя курс на уровне 1,46 сингапурского доллара за доллар США к концу I квартала и на уровне 1,50 к концу 2017 года.