Silk Way Holding и компании сокращают уставный капитал

ООО Silk Way Holding и 3 входящие в него компании - Silk Way West Aviation, Silk Way Aviation и Silk Way Development объявили о сокращении уставного капитала.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр" при Министерстве экономики Азербайджана.

На какую сумму коммерческие структуры намерены сократить капитал, не сообщается.

В настоящее время уставный капитал холдинга составляет 46,1 млн манатов, а уставный капитал 3 других компаний - 173,4 млн манатов, 97 млн манатов и 77,3 млн манатов соответственно.