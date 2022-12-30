Швейцария продала иностранную валюту почти на 800 млн долларов

Швейцарский нацбанк в III квартале продал иностранную валюту на сумму 739 млн франков (799,35 млн долларов США).
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении регулятора.
Эти операции показали, что банк переключился с ограничения роста своей валюты-убежища на борьбу с инфляцией.
Во II квартале центральный банк продал иностранную валюту на 5 млн франков, а с 2015 года он приобрел ее на 353 млрд франков.
Теперь он продает иностранную валюту, чтобы укрепить франк и ослабить повышательное давление на инфляцию со стороны цен на импортные товары.