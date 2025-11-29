Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Широкая денежная масса в Азербайджане в октябре сократилась на 1%

    Финансы
    • 29 ноября, 2025
    • 15:58
    Широкая денежная масса в Азербайджане в октябре сократилась на 1%

    Объем денежной массы в Азербайджане (агрегат M3) по состоянию на 1 ноября текущего года составил 47 млрд 490,7 млн манатов, что на 1% меньше, чем месяц назад, на 2,1% больше по сравнению с началом года и на 6,8% - больше, чем на 1 ноября прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

    В том числе, денежная масса в манатах (агрегат М2) составила 37 млрд 27,4 млн манатов, что на 0,4% меньше в месячном сравнении, на 1% по сравнению с началом текущего года и на 6,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    На отчетную дату депозиты до востребования (денежный агрегат M1) составили 29 млрд 30,6 млн манатов, что на 1,5% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, на 2,1% меньше по сравнению с началом года и на 5,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    На 1 ноября денежная масса вне банков (агрегат M0) составила 17 млрд 82,7 млн манатов, что на 0,4% больше по сравнению с предыдущим месяцем, на 7,7% больше по сравнению с началом года и на 8,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    широкая денежная масса Центральный банк банки финансы агрегат M0 агрегат M3 денежный агрегат агрегат M1
    Azərbaycanda geniş mənada pul kütləsi oktyabrda 1 % azalıb
    Elvis

    Последние новости

    16:07

    Банковские вклады населения Азербайджана увеличились на 12,3%

    Финансы
    16:04

    Масим Мамедов: Ведутся работы развитию по киноиндустрии в Лачыне

    Kультурная политика
    15:58

    Широкая денежная масса в Азербайджане в октябре сократилась на 1%

    Финансы
    15:56

    В Таджикистане вводят новые ограничения на подачу электроэнергии

    В регионе
    15:47

    В доме члена Президиума ПНФА проведен обыск

    Происшествия
    15:44

    Генштаб: ВСУ атаковали авиаремонтный завод РФ

    Другие страны
    15:36

    Индонезия: число погибших в результате наводнений возросло до 303 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:34

    Азербайджанский боксер стал чемпионом Европы

    Индивидуальные
    15:27

    Число задержанных в Гонконге по делу о пожаре в жилом комплексе достигло 11

    Другие страны
    Лента новостей