Широкая денежная масса в Азербайджане в октябре сократилась на 1%

Объем денежной массы в Азербайджане (агрегат M3) по состоянию на 1 ноября текущего года составил 47 млрд 490,7 млн манатов, что на 1% меньше, чем месяц назад, на 2,1% больше по сравнению с началом года и на 6,8% - больше, чем на 1 ноября прошлого года.

В том числе, денежная масса в манатах (агрегат М2) составила 37 млрд 27,4 млн манатов, что на 0,4% меньше в месячном сравнении, на 1% по сравнению с началом текущего года и на 6,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На отчетную дату депозиты до востребования (денежный агрегат M1) составили 29 млрд 30,6 млн манатов, что на 1,5% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, на 2,1% меньше по сравнению с началом года и на 5,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На 1 ноября денежная масса вне банков (агрегат M0) составила 17 млрд 82,7 млн манатов, что на 0,4% больше по сравнению с предыдущим месяцем, на 7,7% больше по сравнению с началом года и на 8,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.