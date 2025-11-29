İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycanda geniş mənada pul kütləsi oktyabrda 1 % azalıb

    Maliyyə
    • 29 noyabr, 2025
    • 14:05
    Bu ilin noyabrın 1-nə Azərbaycanda geniş mənada pul kütləsi (M3 aqreqatı) 47 milyard 490,7 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, aylıq müqayisədə 1 % az, ilin əvvəli ilə müqayisədə 2,1 %, ötən ilin noyabrın 1-nə nisbətən 6,8 % çoxdur.

    O cümlədən, manatla pul kütləsi (M2 aqreqatı) 37 milyard 27,4 milyon manat olub ki, bu da aylıq müqayisədə 0,4 % az, ilin əvvəli ilə müqayisədə 1 % çox, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 6,9 % çoxdur.

    Hesabat tarixinə tələbli depozitlər (M1 pul aqreqatı) 29 milyard 30,6 milyon manat təşkil edib ki, bu da aylıq müqayisədə 1,5 % az, ilin əvvəli ilə müqayisədə 2,1 % az, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 5,8 % çoxdur.

    Noyabrın 1-nə banklardan kənarda olan nağd pul kütləsi (M0 aqreqatı) isə 17 milyard 82,7 milyon manat olub ki, bu da aylıq müqayisədə 0,4 % çox, ilin əvvəli ilə müqayisədə 7,7 % çox, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 8,5 % çoxdur.

