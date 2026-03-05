Шарифов: Азербайджан входит в число стран с устойчивой фискальной политикой

Азербайджан - одна из немногих стран, которым удалось сохранить баланс в фискальной политике.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер Самир Шарифов в ходе выступления на форуме "Взгляд в будущее налоговой системы: новая модель управления и решения, основанные на данных".

По его словам, процессы, наблюдаемые в мировой экономике в последнее время, еще раз показывают, что макроэкономическая стабильность является совокупностью последовательной политики, осмотрительного фискального подхода и институциональных решений:

"В то время как многие страны сталкиваются с растущим дефицитом бюджета, долговым давлением и инфляционными рисками, Азербайджан входит в число немногих стран, которым удалось сохранить баланс в фискальной политике".