    Шарифов: Азербайджан входит в число стран с устойчивой фискальной политикой

    Финансы
    • 05 марта, 2026
    • 11:07
    Азербайджан - одна из немногих стран, которым удалось сохранить баланс в фискальной политике.

    Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер Самир Шарифов в ходе выступления на форуме "Взгляд в будущее налоговой системы: новая модель управления и решения, основанные на данных".

    По его словам, процессы, наблюдаемые в мировой экономике в последнее время, еще раз показывают, что макроэкономическая стабильность является совокупностью последовательной политики, осмотрительного фискального подхода и институциональных решений:

    "В то время как многие страны сталкиваются с растущим дефицитом бюджета, долговым давлением и инфляционными рисками, Азербайджан входит в число немногих стран, которым удалось сохранить баланс в фискальной политике".

    Самир Шарифов фискальная политика Взгляд в будущее налоговой системы форум
    Baş nazirin müavini: "Azərbaycan fiskal siyasətdə balansı qorumağı bacaran nadir ölkələrdəndir"
    Sharifov: Azerbaijan among countries with stable fiscal policy
