Шарифов: Азербайджан входит в число стран с устойчивой фискальной политикой
Финансы
- 05 марта, 2026
- 11:07
Азербайджан - одна из немногих стран, которым удалось сохранить баланс в фискальной политике.
Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер Самир Шарифов в ходе выступления на форуме "Взгляд в будущее налоговой системы: новая модель управления и решения, основанные на данных".
По его словам, процессы, наблюдаемые в мировой экономике в последнее время, еще раз показывают, что макроэкономическая стабильность является совокупностью последовательной политики, осмотрительного фискального подхода и институциональных решений:
"В то время как многие страны сталкиваются с растущим дефицитом бюджета, долговым давлением и инфляционными рисками, Азербайджан входит в число немногих стран, которым удалось сохранить баланс в фискальной политике".
