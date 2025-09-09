Счетная палата выявила серьезные нарушения в Нахчыванском агентстве автотранспорта

Счетная палата провела аудит Нахчыванского агентства автомобильного транспорта и выявила серьезные финансовые нарушения.

Как сообщает Report со ссылкой на бюллетень Палаты, проверка охватила отчетность за 2023–2024 годы и показала, что фактические расходы значительно отставали от утвержденной сметы, а прогнозы расходов были завышены.

Установлено, что средства от сдачи автобусов в металлолом и продажи билетов распределялись вне официального учета: в 2023 году - 593 тыс. манатов, в 2024 году - около 920 тыс. манатов, из которых лишь малая часть поступила на счет агентства. Также выявлены случаи незаконных выплат заработной платы и премий, фиктивных услуг, неучтенных продаж запчастей и некорректного начисления стажа работникам.

Счетная палата отметила, что низкий уровень прозрачности требует принятия срочных мер для устранения выявленных нарушений.