    Счетная палата выявила серьезные нарушения в Нахчыванском агентстве автотранспорта

    Финансы
    • 09 сентября, 2025
    • 18:08
    Счетная палата выявила серьезные нарушения в Нахчыванском агентстве автотранспорта

    Счетная палата провела аудит Нахчыванского агентства автомобильного транспорта и выявила серьезные финансовые нарушения.

    Как сообщает Report со ссылкой на бюллетень Палаты, проверка охватила отчетность за 2023–2024 годы и показала, что фактические расходы значительно отставали от утвержденной сметы, а прогнозы расходов были завышены.

    Установлено, что средства от сдачи автобусов в металлолом и продажи билетов распределялись вне официального учета: в 2023 году - 593 тыс. манатов, в 2024 году - около 920 тыс. манатов, из которых лишь малая часть поступила на счет агентства. Также выявлены случаи незаконных выплат заработной платы и премий, фиктивных услуг, неучтенных продаж запчастей и некорректного начисления стажа работникам.

    Счетная палата отметила, что низкий уровень прозрачности требует принятия срочных мер для устранения выявленных нарушений.

    Hesablama Palatası Naxçıvan Avtomobil Nəqliyyatı Agentliyində ciddi maliyyə nöqsanları aşkar edib

