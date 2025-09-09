Hesablama Palatası Naxçıvan Avtomobil Nəqliyyatı Agentliyində ciddi maliyyə nöqsanları aşkar edib
- 09 sentyabr, 2025
- 17:29
Hesablama Palatası 2023–2024-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən "Naxçıvan Avtomobil Nəqliyyatı Agentliyi"nin maliyyə vəsaitlərinin istifadəsi audit olunub və bir sıra ciddi nöqsanlar aşkarlayıb.
"Report" bu barədə Hesablama Palatasının bülleteninə istinadən xəbər verir.
Audit nəticələrinə görə, 2023-cü il üçün təsdiq edilmiş smetaya qarşı yalnız 43,32 % həcmində faktiki xərc icra olunub, 2024-cü ildə isə faktiki icra 71,2 % təşkil edib. Hər iki il üçün smeta proqnozları əvvəlki ilin icrasından çox yüksək hesablanıb.
Agentlik balansındakı 2 sərnişin avtobusu metal qəbulu məntəqəsinə verilmiş, lakin 2025-ci il fevralın 26-dək vəsait Agentliyin hesabına daxil olmayıb. Audit zamanı müəyyən edilib ki, 2 220 manat vəsait yayındırılıb, onlardan 602 manat bərpa edilib.
Şəhərlərarası 580 avtobus biletinin dəyəri 3 828 manat olmaqla audit prosesində tam şəkildə Agentliyin hesabına qaytarılıb. Naxçıvan-Bakı istiqamətində avtobus biletlərinin satışı zamanı kassa sənədləşdirilməsi aparılmayıb: 2023-cü ildə 593 436 manat, 2024-cü ildə isə 919 950 manat pul vəsaiti qeyri-rəsmi qaydada paylanıb, yalnız 22 %-i rəsmi yolla mədaxil olunub.
Tam sökülmüş taksi nəqliyyat vasitəsinin dəmir konstruksiyasının satışı nəticəsində 160 manat Agentliyin hesabına daxil olub.
Auditin nəticələrinə görə, qanunvericiliyin qüvvədən düşməsinə baxmayaraq, 2024-cü ilin son iki ayında əməkhaqqı və əlavələr üçün hüquqi akt olmadan 48 min 625,81 manat xərc edilib.
Müxtəlif müqavilələr əsasında ödənilmiş 4 300 manatlıq xidmətlərin heç biri icra olunmamış, təqdim edilmiş sənədlərdə qeyri-peşəkar yanaşmalar aşkar edilib.
Büdcədən 203 min 701,63 manat əməkhaqqı və mükafat xərcləri ödənilib, lakin qanunvericiliyə uyğun olmayıb.
Avtobuslar icarəyə verilərkən, ümumi dəyəri 20 088 manat olan ehtiyat hissələr silinmiş, anbar malı isə 1 279 manat həcmində uçot aparılmadan satılıb.
İşçilərin əmək stajı düzgün hesablanmamış və artıq 9 min 513,07 manat vəsait sərf edilib.
"Agentlik balansındakı elektrobus "charger" aparatları və digər avadanlıqlar istifadəsiz saxlanılmış, bu da zərurətin düzgün müəyyən edilmədiyini göstərir", - Hesablama Palatası bildirir.
Bununla yanaşı, Naxçıvan Avtomobil Nəqliyyatı Agentliyinin maliyyə hesabatlarında mədaxil və məxaric düzgün əks olunmayıb, aktivlərin dəyəri inventarizasiya aktları ilə uyğun gəlməyib.
Avtoyuma sexi və yeməkxana kimi obyektlərin xərcləri müqavilələrə uyğun olmadan Agentlik tərəfindən ödənilib.
Palata qeyd edir ki, audit zamanı müəyyən edilən nöqsanlar dövlət vəsaitlərinin istifadəsində şəffaflığın və hesabatlılığın aşağı səviyyədə olduğunu göstərir və müvafiq tədbirlərin görülməsi zəruridir.