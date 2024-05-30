Счетная палата выявила ряд нарушений в Минсельхозе Нахчывана

Счетная палата выявила ряд нарушений по итогам мониторинга в Министерстве сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики (НАР).

Счетная палата выявила ряд нарушений по итогам аудита соответствия в Министерстве сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики (НАР).

Как сообщили Report в палате, аудит проводился с целью проверить целесообразность использования государственного имущества и средств, выделенных из госбюджета Министерству сельского хозяйства и подведомственным ему учреждениям.

Аудит охватил 2023 год, а данные по его результатам были представлены в Верховный Меджлис, Кабинет министров и Министерство экономики НАР.