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Счетная палата выявила ряд нарушений в Минсельхозе Нахчывана

Счетная палата выявила ряд нарушений в Минсельхозе Нахчывана Счетная палата выявила ряд нарушений по итогам мониторинга в Министерстве сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики (НАР).
Финансы
30 мая 2024 г. 19:05
Счетная палата выявила ряд нарушений в Минсельхозе Нахчывана

Счетная палата выявила ряд нарушений по итогам аудита соответствия в Министерстве сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики (НАР).

Как сообщили Report в палате, аудит проводился с целью проверить целесообразность использования государственного имущества и средств, выделенных из госбюджета Министерству сельского хозяйства и подведомственным ему учреждениям.

Аудит охватил 2023 год, а данные по его результатам были представлены в Верховный Меджлис, Кабинет министров и Министерство экономики НАР.

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