Счетная палата выявила ряд нарушений в Минсельхозе Нахчывана

Счетная палата выявила ряд нарушений по итогам аудита соответствия в Министерстве сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики (НАР).
Как сообщили Report в палате, аудит проводился с целью проверить целесообразность использования государственного имущества и средств, выделенных из госбюджета Министерству сельского хозяйства и подведомственным ему учреждениям.
Аудит охватил 2023 год, а данные по его результатам были представлены в Верховный Меджлис, Кабинет министров и Министерство экономики НАР.