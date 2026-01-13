Счетная палата выявила проблемы в учете госдолга Азербайджана

Счетная палата выявила ряд неисполненных вопросов в сфере учета и отчетности по государственному долгу в Агентстве по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет палаты, по итогам аудита установлено, что по состоянию на конец 2024 года фактические остатки внешнего государственного долга и государственных гарантий, отраженные в долговой отчетности, не были полностью подтверждены международными финансово-кредитными организациями и иностранными банками.

По внешнему государственному долгу не были полностью сверены 1,4% остатков, а по внешним государственным гарантиям - 63,3%. Кроме того, несмотря на исполнение платежей по основному долгу и процентам в рамках кредитных соглашений, на соответствующих счетах выявлены значительные суммы средств, оставшиеся в виде экономии.

Счетная палата также указала на необходимость учитывать рыночные принципы - валютные курсы и базовые процентные ставки - при прогнозировании расходов на обслуживание долга, а по кредитам с плавающей ставкой применять единый подход к использованию референсных процентных ставок по каждому кредиту. Однако, как отмечается в отчете, меры в данном направлении до настоящего времени не приняты.

В ходе аудита также установлено, что значительная часть портфеля обращающихся государственных облигаций сосредоточена у юридических лиц, которые прямо или косвенно финансируются за счет государственного бюджета.

С учетом этих факторов Счетная палата рекомендовала привести объем внутреннего государственного заимствования в соответствие с показателями исполнения государственного бюджета. Вместе с тем отмечается, что исполнение решений по итогам аудита в настоящее время остается на стадии мониторинга.