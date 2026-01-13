Hesablama Palatası: Dövlət borcu üzrə bəzi audit tələbləri icra olunmayıb
- 13 yanvar, 2026
- 15:19
Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Borcunun və Maliyyə Öhdəliklərinin İdarə Edilməsi Agentliyi üzrə dövlət borcunun uçotu və hesabatlılığı ilə bağlı bir sıra məsələlərin icra edilmədiyi müəyyən olunub.
"Report" bu barədə Hesablama Palatasının hesabatına istinadən xəbər verir.
Auditin nəticələrinə əsasən, 2024-cü ilin sonuna borc hesabatlarında əks etdirilən xarici dövlət borcu və xarici dövlət zəmanəti üzrə faktiki qalıqların beynəlxalq maliyyə-kredit qurumları və xarici banklar tərəfindən tam təsdiqlənmədiyi üzə çıxıb. Belə ki, xarici dövlət borcu üzrə qalıqların 1,4 %-i, xarici dövlət zəmanəti üzrə isə 63,3 %-i tam həcmdə üzləşdirilməyib.
Bununla yanaşı, kredit müqavilələri üzrə əsas borc və faiz ödənişlərinin icra edilməsinə baxmayaraq, əsas borc və faiz hesablarında əhəmiyyətli məbləğdə vəsaitin qənaət kimi qalması müəyyən edilib.
Hesablama Palatası borca xidmət xərclərinin proqnozlaşdırılması zamanı kredit müqavilələri üzrə valyutaların ABŞ dollarına nisbətində bazar prinsiplərinin (məzənnə, istinad faizlər) nəzərə alınmasını, dəyişkən faizli kreditlər üzrə isə istinad faiz dərəcələrinin hər kredit üçün vahid yanaşma ilə tətbiq edilməsini tövsiyə edib. Lakin bu istiqamətdə tədbirlər görülməyib.
Auditdə, həmçinin dövriyyədə olan dövlət istiqrazları portfelinin əhəmiyyətli hissəsinin dövlət büdcəsindən birbaşa və ya dolayı yolla vəsait alan hüquqi şəxslərdə cəmləşdiyi qeyd olunub. Bildirilib ki, dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi, mövcud borcların yenidən maliyyələşdirilməsi üçün yeni istiqraz emissiyalarının mövcud daxili bazar şəraitində (likvidliyin aşağı olması, investor şəbəkəsinin məhdudluğu və rəqabətin zəifliyi) tələb olunan vəsaiti tam qarşılamamaq və ya daha yüksək faizlərlə həyata keçirilmək riski mövcuddur.
Bu amillər nəzərə alınaraq, daxili dövlət borclanmasının həcminin dövlət büdcəsinin icra göstəricilərinə uyğunlaşdırılması tövsiyə edilsə də, audit qərarlarının icrası hazırda izlənilmə mərhələsindədir.