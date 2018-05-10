Счетная палата выявила недочеты по 689 случаям

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Счетная палата по итогам контрольных мероприятий выявила недочеты в общей сложности по 689 случаям.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Счетной палаты о деятельности за 2017 год.

Счетная палата особое внимание уделяет деятельности учреждений, занимающихся государственными закупками.

В общей сложности в этой области выявлены недочеты по 162 случаям, в том числе 55 случаев неправильного определения предполагаемой стоимости, 113 случаев несоответствия требованиям законодательства организации деятельности тендерной комиссии, 6 случаев неправильного определения победителя среди претендентов и пр.

По результатам проведенных в отчетном году мероприятий, Счетная палата пришла к выводу о неэффективном использовании 26-ю организациями 83,3 млн манатов в 92 случаях.