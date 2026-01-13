Счетная палата выявила нарушения в учете инвестрасходов Госагентства резервов

Счетная палата Азербайджана провела аудит соответствия управления государственными средствами и имуществом в Государственном агентстве резервов требованиям законодательства.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Счетной палаты Азербайджана, в ходе проверки было установлено, что учет средств, выделенных за счет государственных капитальных вложений, велся ненадлежащим образом.

Отмечается, что 1 млн манатов, предусмотренных на приобретение двух локомотивов, а также 200 тыс. манатов, предназначенных для капитального ремонта комплекса зерновых элеваторов, не были отражены в учете в установленном порядке. Так, до конца 2023 года на покупку локомотивов было израсходовано 822 тыс. 184 маната, а также дополнительно 44 тыс. 250 манатов - на проведение технической экспертизы и получение соответствующего заключения.

Однако эти суммы не были отнесены к уставному фонду агентства в соответствии с требованиями решения Кабинета министров от 22 октября 2010 года.

В отчете подчеркивается, что, несмотря на рекомендации Счетной палаты, выявленные нарушения до настоящего времени не устранены, а мониторинг исполнения соответствующих решений продолжается.