İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Dövlət Ehtiyatları Agentliyində investisiya vəsaitləri ilə bağlı nöqsanlar aşkarlanıb

    Maliyyə
    • 13 yanvar, 2026
    • 13:11
    Dövlət Ehtiyatları Agentliyində investisiya vəsaitləri ilə bağlı nöqsanlar aşkarlanıb

    Hesablama Palatası Dövlət Ehtiyatları Agentliyində dövlət vəsaitlərinin və əmlakının idarə olunmasının hüquqi aktlara uyğunluğu ilə bağlı uyğunluq auditi aparıb.

    "Report" bu barədə Palatanın hesabatına istinadən xəbər verir.

    Audit zamanı müəyyən edilib ki, dövlət büdcəsinin dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) hesabına 2 ədəd lokomotivin alınması üçün ayrılmış 1 milyon manat, eləcə də taxıl elevatorları kompleksinin əsaslı təmiri üçün nəzərdə tutulan 200 min manat vəsaitin uçotu müvafiq qaydada aparılmayıb.

    Belə ki, 2023-cü ilin sonuna qədər lokomotivlərin alınması üzrə 822 min 184 manat, əlavə olaraq 44 min 250 manat texniki yoxlama və rəyin alınmasına xərclənib. Lakin bu məbləğlər Nazirlər Kabinetinin 22 oktyabr 2010-cu il tarixli qərarının tələblərinə uyğun olaraq Agentliyin nizamnamə fonduna aid edilməyib.

    Hesablama Palatasının tövsiyələrinə baxmayaraq, aşkar edilmiş nöqsanların aradan qaldırılması bu günə qədər təmin edilməyib və məsələ üzrə izlənilməsi davam edir.

    Hesablama Palatası Dövlət Ehtiyatları Agentliyi nöqsan audit
    Счетная палата выявила нарушения в учете инвестрасходов Госагентства резервов

    Son xəbərlər

    13:43

    Rusiyada doğum evində körpələrin ölüm səbəbi açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Region
    13:37

    Yetkinlik yaşına çatmayanları cinayətə sövq edən şəxslər həbs olunub

    Hadisə
    13:34

    Suriya YPG/SDQ-dən Fərat çayının şərq sahilinə çəkilməyi tələb edib

    Region
    13:33

    Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətində sığorta ödənişləri ilə bağlı uyğunsuzluq aşkarlanıb

    Maliyyə
    13:33

    Erməni nazir: Azərbaycanla silahlanma yarışına girmək niyyətində deyilik

    Region
    13:31

    Hesablama Palatası: "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunda nöqsanlar qalır

    Maliyyə
    13:29
    Foto

    İlham Əliyev Tərtər elektromexanika zavodunun yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak edib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:27

    "Karvan-Yevlax" iki məşqçisi ilə yollarını ayırıb

    Futbol
    13:27

    İlham Əliyev Ağdərənin Çapar kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti