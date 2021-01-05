Счетная палата утвердила новый стратегический план развития

На последнем заседании коллегии за 2020 год был обсужден проект рабочего плана Счетной палаты на 2021 год.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату.
На заседании была представлена подробная информация о предусмотренных в рабочем плане мерах внешнего государственного финансового контроля, подготовке отчетов о деятельности, методических, материально-технических, человеческих ресурсов, информационном обеспечении и международной деятельности, проект был утвержден Коллегией.
На заседании также был обсужден и утвержден проект нового стратегического плана развития Счетной палаты, который является важным документом, определяющим развитие Счетной палаты на долгосрочный период и отражающим видение, миссию, ценности, промежуточные и итоговые результаты и направления деятельности.