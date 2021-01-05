О нас
Report Georgia
Аудио новости

Счетная палата утвердила новый стратегический план развития

Счетная палата утвердила новый стратегический план развития На последнем заседании коллегии за 2020 год был обсужден проект рабочего плана Счетной палаты на 2021 год.
Финансы
5 января 2021 г. 16:12
Счетная палата утвердила новый стратегический план развития

На последнем заседании коллегии за 2020 год был обсужден проект рабочего плана Счетной палаты на 2021 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату.

На заседании была представлена подробная информация о предусмотренных в рабочем плане мерах внешнего государственного финансового контроля, подготовке отчетов о деятельности, методических, материально-технических, человеческих ресурсов, информационном обеспечении и международной деятельности, проект был утвержден Коллегией.

На заседании также был обсужден и утвержден проект нового стратегического плана развития Счетной палаты, который является важным документом, определяющим развитие Счетной палаты на долгосрочный период и отражающим видение, миссию, ценности, промежуточные и итоговые результаты и направления деятельности.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatasının yeni Strateji İnkişaf Planı təsdiq edilib

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Махир Мамедов: Успех Теймура Раджабова – политическая победа
Махир Мамедов: Успех Теймура Раджабова – политическая победа
4 января 2021 г. 12:51
Ученый: Лечение Фавипиравиром не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
Ученый: Лечение "Фавипиравиром" не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
30 декабря 2020 г. 12:26
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
28 декабря 2020 г. 16:51
Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена
ФотоОскандалившаяся директор бакинской школы уволена
28 декабря 2020 г. 14:24
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
26 декабря 2020 г. 12:01
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
25 декабря 2020 г. 17:54
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
25 декабря 2020 г. 16:11
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 15:33
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
24 декабря 2020 г. 15:17
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
24 декабря 2020 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi