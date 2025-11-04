Счетная палата: SOCAR в 2026г выплатит в госбюджет дивиденды на сумму 450 млн манатов
- 04 ноября, 2025
- 11:05
Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в 2026 году выплатит в госбюджет страны дивиденды в размере 450 млн манатов.
Как сообщает Report, такая сумма указана в бюджетных материалах на следующий год.
Согласно документу, дивиденды, предусмотренные со стороны SOCAR, в 2026 году сократятся по сравнению с показателем на 2025 год на 12 млн манатов или на 2,6%.
SOCAR в 2024 году впервые выплатила в госбюджет страны дивиденды, их объем составил 407,9 млн манатов.
