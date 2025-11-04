Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Счетная палата: SOCAR в 2026г выплатит в госбюджет дивиденды на сумму 450 млн манатов

    Финансы
    • 04 ноября, 2025
    • 11:05
    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в 2026 году выплатит в госбюджет страны дивиденды в размере 450 млн манатов.

    Как сообщает Report, такая сумма указана в бюджетных материалах на следующий год.

    Согласно документу, дивиденды, предусмотренные со стороны SOCAR, в 2026 году сократятся по сравнению с показателем на 2025 год на 12 млн манатов или на 2,6%.

    SOCAR в 2024 году впервые выплатила в госбюджет страны дивиденды, их объем составил 407,9 млн манатов.

