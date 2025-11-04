İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    SOCAR gələn il 450 milyon manat dividend ödəməli olacaq

    Maliyyə
    • 04 noyabr, 2025
    • 11:01
    SOCAR gələn il 450 milyon manat dividend ödəməli olacaq

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) 2026-cı ildə dövlət büdcəsinə 450 milyon manat dividend ödəməsi nəzərdə tutulur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Hesablama Palatasının "2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinə verdiyi rəydə bildirilir.

    Sənədə əsasən, bu, 2025-cü ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə 12 milyon manat və yaxud 2,6 % azdır.

    Счетная палата: SOCAR в 2026г выплатит в госбюджет дивиденды на сумму 450 млн манатов

