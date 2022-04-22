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Счетная палата провела проверку в отношении Государственного морского и портового агентства

Счетная палата провела проверку в отношении Государственного морского и портового агентства В Счетной палате состоялось очередное заседание коллегии с участием председателя ведомства Вугара Гюльмамедова, а также председателя правления Государственного морского и портового агентства при Министерстве цифрового развития и транспорта Арифа Мамедова.
Финансы
22 апреля 2022 г. 17:16
Счетная палата провела проверку в отношении Государственного морского и портового агентства

В Счетной палате состоялось очередное заседание коллегии с участием председателя ведомства Вугара Гюльмамедова, а также председателя правления Государственного морского и портового агентства при Министерстве цифрового развития и транспорта Арифа Мамедова.

Об этом Report сообщили в Палате.

Согласно информации, на заседании был обсужден отчет аудитора по управлению государственными средствами и имуществом агентства и принято соответствующее решение.

Напомним, что Государственное морское и портовое агентство создано на базе упраздненного Государственного морского агентства при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, а также юридических лиц публичного права "Центр безопасности мореплавания" и "Управление транспорта и технического обеспечения" в подчинении Государственного морского агентства.

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