О нас

Счетная палата приняла решение обратиться в Генпрокуратуру по поводу ГФСЗ

Счетная палата приняла решение обратиться в Генпрокуратуру по поводу ГФСЗ Счетная палата приняла решение направить в Генеральную прокуратуру соответствующие материалы о результатах внешнего государственного финансового контроля, учитывая возможность выплаты средств в размере 884 тысяч манатов с назначением пенсии до 20 апреля 2
Финансы
7 декабря 2022 г. 13:54
Счетная палата приняла решение обратиться в Генпрокуратуру по поводу ГФСЗ

Счетная палата приняла решение направить в Генеральную прокуратуру соответствующие материалы о результатах внешнего государственного финансового контроля, учитывая возможность выплаты средств в размере 884 тысяч манатов с назначением пенсии до 20 апреля 2013 года 51 человеку в 24 районах (городах), а также наличие признаков состава преступления по этому же делу в других регионах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату.

Согласно отчету, аудит, проведенный учреждением в Государственном фонде социальной защиты (ГФСЗ), подведомственном министерству труда и социальной защиты населения, охватил правильность отражения в отчетности показателей доходов и расходов государственного внебюджетного фонда, а также соответствие деятельности по управлению средствами в качестве публичного юридического лица (за исключением назначения пенсий и пособий) правовым актам.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası DSMF barədə Baş Prokurorluğa müraciət etməyə qərar verib

Другие новости из категории

Счетная палата: ANAMA в прошлом году не выполнила госзаказ в полном объеме
Счетная палата: ANAMA в прошлом году не выполнила госзаказ в полном объеме
7 декабря 2022 г. 13:19
ВБ начнет разработку стратегии партнерства с Азербайджаном
ВБ начнет разработку стратегии партнерства с Азербайджаном
7 декабря 2022 г. 12:19
В Азербайджане предлагается разработать дорожную карту по зеленым финансам
В Азербайджане предлагается разработать дорожную карту по "зеленым финансам"
7 декабря 2022 г. 12:07
Азербайджан и ВБ работают над реализацией трех проектов
Азербайджан и ВБ работают над реализацией трех проектов
7 декабря 2022 г. 11:18
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.12.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.12.2022)
7 декабря 2022 г. 09:26
Стоимость золота стабилизировалась чуть выше 1780 долларов за унцию
Стоимость золота стабилизировалась чуть выше 1780 долларов за унцию
7 декабря 2022 г. 09:19
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (07.12.2022)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (07.12.2022)
7 декабря 2022 г. 09:13
Нацбанк Кыргызстана продал $60 млн для поддержания курса сома
Нацбанк Кыргызстана продал $60 млн для поддержания курса сома
7 декабря 2022 г. 09:09
НКО İnternational сменила организационно-правовую форму
НКО İnternational сменила организационно-правовую форму
6 декабря 2022 г. 17:12
Цены на золото стабилизировались после падения
Цены на золото стабилизировались после падения
6 декабря 2022 г. 15:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi