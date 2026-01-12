Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Счетная палата представила заключение по бюджету ГНФАР на 2026 год

    Финансы
    • 12 января, 2026
    • 12:00
    Счетная палата представила заключение по бюджету ГНФАР на 2026 год

    Счетная палата представила заключение по бюджету Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2026 год.

    Как сообщает Report, заключение опубликовано на сайте Палаты.

    Документ подготовлен в соответствии с законами "О бюджетной системе" и "О Счетной палате", а также "Правилами составления и исполнения программы ежегодных доходов и расходов (бюджета) ГНФАР".

    Президент Ильхам Алиев подписал указ о бюджете ГНФАР на 2026 год 29 декабря прошлого года. Согласно указу, доходы ГНФАР прогнозируются на уровне 13 млрд 32,3 млн манатов (на 9,8% меньше, чем в 2025 году), а расходы - на уровне 13 млрд 16 млн манатов (-11%). Планируемый объем трансфертов из фонда в госбюджет на 2026 год составляет 12 млрд 835 млн манатов, что на 11,4% меньше, чем утвержденный прогноз на 2025 год.

    ГНФАР бюджет расходы доходы Счетная палата
    Hesablama Palatası ARDNF-in 2026-cı il büdcəsinə rəy verib

    Последние новости

    12:33

    Биржевые цены на газ в Европе выросли на 2,6%

    Энергетика
    12:32

    Добыча нефти с конденсатом в Азербайджане за 2025 год составила около 28 млн тонн

    Энергетика
    12:27

    В одной из школ в Киеве ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника

    В регионе
    12:25

    Вугар Бехбудов: В 2026 году будут созданы еще 4 центра соцуслуг

    Социальная защита
    12:24

    Экспортная цена газа в бюджете Азербайджана на 2026 год увеличена в 1,8 раза

    Финансы
    12:21

    Доходы ГНФАР от реализации прибыльной нефти и газа Азербайджана в 2026 году превысят $5 млрд

    Энергетика
    12:06

    ГНФАР сократит расходы на оплату труда и управление в 2026г

    Финансы
    12:05

    Аэропорт Астаны предупредил о задержке шести рейсов

    В регионе
    12:03
    Видео

    Народный артист Агададаш Агаев попал под амнистию

    Происшествия
    Лента новостей