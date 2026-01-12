Счетная палата представила заключение по бюджету ГНФАР на 2026 год

Счетная палата представила заключение по бюджету Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2026 год.

Как сообщает Report, заключение опубликовано на сайте Палаты.

Документ подготовлен в соответствии с законами "О бюджетной системе" и "О Счетной палате", а также "Правилами составления и исполнения программы ежегодных доходов и расходов (бюджета) ГНФАР".

Президент Ильхам Алиев подписал указ о бюджете ГНФАР на 2026 год 29 декабря прошлого года. Согласно указу, доходы ГНФАР прогнозируются на уровне 13 млрд 32,3 млн манатов (на 9,8% меньше, чем в 2025 году), а расходы - на уровне 13 млрд 16 млн манатов (-11%). Планируемый объем трансфертов из фонда в госбюджет на 2026 год составляет 12 млрд 835 млн манатов, что на 11,4% меньше, чем утвержденный прогноз на 2025 год.