Счетная палата предложила выделить финансирование Агентства DOST в отдельную статью бюджета

    Финансы
    • 12 ноября, 2025
    • 17:25
    Счетная палата считает необходимым выделить в отдельную статью бюджета средства, выделяемые Агентству устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST).

    Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к проекту закона о бюджете Фонда страхования от безработицы на 2026 год.

    В документе отмечается, что деятельность агентства DOST финансируется за счет средств как Фонда страхования от безработицы, так и Государственного фонда социальной защиты, однако эти расходы не отображаются в бюджетных документах отдельной строкой.

    "Отражение средств, выделяемых Агентству DOST, в структуре расходов как отдельной категории повысит прозрачность и подотчетность использования государственных средств, а также облегчит оценку эффективности расходования выделенного финансирования", - отмечает Счетная палата.

    Hesablama Palatası: DOST Agentliyinə ayrılan vəsaitlər büdcədə ayrıca göstərilməlidir

