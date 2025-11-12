Счетная палата предложила выделить финансирование Агентства DOST в отдельную статью бюджета

Счетная палата считает необходимым выделить в отдельную статью бюджета средства, выделяемые Агентству устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST).

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к проекту закона о бюджете Фонда страхования от безработицы на 2026 год.

В документе отмечается, что деятельность агентства DOST финансируется за счет средств как Фонда страхования от безработицы, так и Государственного фонда социальной защиты, однако эти расходы не отображаются в бюджетных документах отдельной строкой.

"Отражение средств, выделяемых Агентству DOST, в структуре расходов как отдельной категории повысит прозрачность и подотчетность использования государственных средств, а также облегчит оценку эффективности расходования выделенного финансирования", - отмечает Счетная палата.