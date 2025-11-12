İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Hesablama Palatası: DOST Agentliyinə ayrılan vəsaitlər büdcədə ayrıca göstərilməlidir

    Maliyyə
    • 12 noyabr, 2025
    • 16:50
    Hesablama Palatası: DOST Agentliyinə ayrılan vəsaitlər büdcədə ayrıca göstərilməlidir

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat (DOST) Agentliyinə ayrılan vəsaitlər büdcədə ayrıca göstərilməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Hesablama Palatasının nazirlik yanında İşsizlikdən Sığorta Fondunun (İSF) 2026-cı il büdcəsi ilə bağlı qanun layihəsinə verdiyi rəydə bildirilir.

    Sənəddə xatırlanır ki, hazırda DOST Agentliyinin fəaliyyəti həm İSF, həm də Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilir, lakin bu xərclər büdcə sənədlərində ayrıca göstərilmir.

    Hesablama Palatası hesab edir ki, DOST Agentliyinə ayrılan vəsaitlərin saxlanma xərcləri tərkibində əks etdirilməsi dövlət vəsaitlərinin şəffaflığını və hesabatlılığını artıracaq, ayrılmış vəsaitlə əldə olunan nəticələrin qiymətləndirilməsini asanlaşdıracaq.

    Qurum bildirir ki, bunun üçün zəruri hüquqi tənzimləmələrin həyata keçirilməsi vacibdir.

    Счетная палата предложила выделить финансирование Агентства DOST в отдельную статью бюджета

