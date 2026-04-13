    Счетная палата подготовила 10 предложений по улучшению системы госзакупок

    Счетная палата подготовила 10 предложений по улучшению системы госзакупок

    Счетная палата подготовила более 10 ключевых предложений по совершенствованию системы государственных закупок по итогам анализа применения нового закона "О государственных закупках".

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении отчета о деятельности возглавляемого им органа за прошлый год.

    По его словам, после вступления в силу нового закона палата провела двухлетнюю оценка практики его применения, в ходе которой выявлен ряд проблем. "На основе анализа подготовлено более 10 предложений, направленных на повышение эффективности закупочных процессов, усиление прозрачности и совершенствование администрирования", - отметил он.

    Глава палаты подчеркнул, что предложенные меры нацелены на укрепление системы управления государственными закупками и устранение выявленных пробелов.

    Он добавил, что реализация этих инициатив позволит сделать закупочные процессы более эффективными и ориентированными на результат.

    Милли Меджлис Счетная палата Вугар Гюльмамедов Государственные закупки
    Vüqar Gülməmmədov: "Yeni satınalma qanunu üzrə 10-dan çox əsas təklif hazırlanıb"
    Gulmammadov: Azerbaijan prepares over 10 key proposals under new procurement law

