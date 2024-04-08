О нас

Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру и СГБ по итогам 9 контрольных мероприятий

Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру и СГБ по итогам 9 контрольных мероприятий В 2023 году Счетная палата обратилась в Генеральную прокуратуру по итогам 8 контрольных мероприятий, а в Службу государственной безопасности (СГБ) - одного контрольного мероприятия.
Финансы
8 апреля 2024 г. 11:41
Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру и СГБ по итогам 9 контрольных мероприятий

В 2023 году Счетная палата обратилась в Генеральную прокуратуру по итогам 8 контрольных мероприятий, а в Службу государственной безопасности (СГБ) - одного мероприятия.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Счетной палаты за прошлый год.

Согласно документу, в Генпрокуратуру было направлено обращение в связи с выявленными недочетами в деятельности Сумгайытского медицинского центра при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB), Нахчыванского государственного университета при Министерстве образования, Министерства молодежи и спорта, упраздненного Бакинского транспортного агентства, Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры, Агентства кино при Министерстве культуры, Гянджинской городской объединенной больницы при TƏBIB, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание".

В СГБ направлено одно обращение по итогам проверки деятельности Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Нахчыванской Автономной Республики.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası ötən il 9 nəzarət tədbiri üzrə Baş Prokurorluğa və DTX-yə müraciət edib

Экслюзивные новости

Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
6 апреля 2024 г. 17:29
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
5 апреля 2024 г. 13:36
Министр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
ФотоМинистр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
4 апреля 2024 г. 10:15
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
3 апреля 2024 г. 11:52
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
29 марта 2024 г. 17:22
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
29 марта 2024 г. 14:07
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
28 марта 2024 г. 16:00
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
27 марта 2024 г. 15:28
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
27 марта 2024 г. 13:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi