Счетная палата об исполнении сметы расходов за 2018 год

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Счетная палата объявила результаты исполнения сметы расходов за 2018 год.

Как сообщает Report, смета расходов прошлого года исполнена на 89,4% - 3 668,1 тыс. манатов против 4 104,1 тыс. манатов.

Расходы на заработную плату штатных работников выполнены на 87,1% - 1 830,3 тыс. против 2 101,2 тыс. манатов, отчисления в Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения – на 88,3% - 538,6 тыс. против 610,2 тыс. манатов, на обязательное государственное страхование – на 69,4% - 9,7 тыс. против 14 тыс. манатов.