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    Иран пригрозил судам с отключенными навигационными системами в Ормузском проливе

    В регионе
    • 11 октября, 2026
    • 23:57
    Иран пригрозил судам с отключенными навигационными системами в Ормузском проливе

    Иран будет считать враждебными все суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив с отключенными навигационными системами и системами идентификации.

    Как сообщает Report, об этом говорится в специальном заявлении Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

    "Все суда, отключающие навигационные системы и системы идентификации в Ормузском проливе, будут считаться враждебными", - отмечается в заявлении.

    Иранские военные также предупредили, что в подобных случаях к таким судам будут применяться жесткие меры.

    В заявлении утверждается, что с 10 октября три танкера, нарушившие установленные Ираном правила прохода через Ормузский пролив, подорвались на морских минах и загорелись.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ормузский пролив Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
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