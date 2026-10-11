Иран пригрозил судам с отключенными навигационными системами в Ормузском проливе

Иран будет считать враждебными все суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив с отключенными навигационными системами и системами идентификации.

Как сообщает Report, об этом говорится в специальном заявлении Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

"Все суда, отключающие навигационные системы и системы идентификации в Ормузском проливе, будут считаться враждебными", - отмечается в заявлении.

Иранские военные также предупредили, что в подобных случаях к таким судам будут применяться жесткие меры.

В заявлении утверждается, что с 10 октября три танкера, нарушившие установленные Ираном правила прохода через Ормузский пролив, подорвались на морских минах и загорелись.