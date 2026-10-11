Иран пригрозил судам с отключенными навигационными системами в Ормузском проливе
В регионе
- 11 октября, 2026
- 23:57
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Иран будет считать враждебными все суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив с отключенными навигационными системами и системами идентификации.
Как сообщает Report, об этом говорится в специальном заявлении Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
"Все суда, отключающие навигационные системы и системы идентификации в Ормузском проливе, будут считаться враждебными", - отмечается в заявлении.
Иранские военные также предупредили, что в подобных случаях к таким судам будут применяться жесткие меры.
В заявлении утверждается, что с 10 октября три танкера, нарушившие установленные Ираном правила прохода через Ормузский пролив, подорвались на морских минах и загорелись.
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