Хэмилтон почувствовал себя плохо после Гран-при Сингапура "Формулы-1"
Формула 1
- 11 октября, 2026
- 23:39
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Пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон почувствовал недомогание после Гран-при Сингапура "Формулы-1".
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении на официальном сайте команды.
"После гонки Льюис почувствовал себя плохо и прошел медицинское обследование у специалистов Международной автомобильной федерации (FIA). В связи с этим FIA разрешила ему не проходить через зону общения с прессой после финиша", - сообщили в "Феррари".
Отметим, что 22 сентября появилась информация о планах сократить дистанцию гонок на этапах чемпионата мира "Формулы-1" в сезоне 2027 года на 15 километров.
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