Хэмилтон почувствовал себя плохо после Гран-при Сингапура "Формулы-1"

Пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон почувствовал недомогание после Гран-при Сингапура "Формулы-1".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении на официальном сайте команды.

"После гонки Льюис почувствовал себя плохо и прошел медицинское обследование у специалистов Международной автомобильной федерации (FIA). В связи с этим FIA разрешила ему не проходить через зону общения с прессой после финиша", - сообщили в "Феррари".

Отметим, что 22 сентября появилась информация о планах сократить дистанцию гонок на этапах чемпионата мира "Формулы-1" в сезоне 2027 года на 15 километров.