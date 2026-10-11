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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Хэмилтон почувствовал себя плохо после Гран-при Сингапура "Формулы-1"

    Формула 1
    • 11 октября, 2026
    • 23:39
    Хэмилтон почувствовал себя плохо после Гран-при Сингапура Формулы-1

    Пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон почувствовал недомогание после Гран-при Сингапура "Формулы-1".

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении на официальном сайте команды.

    "После гонки Льюис почувствовал себя плохо и прошел медицинское обследование у специалистов Международной автомобильной федерации (FIA). В связи с этим FIA разрешила ему не проходить через зону общения с прессой после финиша", - сообщили в "Феррари".

    Отметим, что 22 сентября появилась информация о планах сократить дистанцию гонок на этапах чемпионата мира "Формулы-1" в сезоне 2027 года на 15 километров.

    Льюис Хэмилтон Формула 1
    Lyuis Hemiltonun yarışdan sonra səhhəti pisləşib
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