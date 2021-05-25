О нас
Report Georgia
Аудио новости

Счетная палата: Ненефтяной экспорт не финансирует ненефтяной импорт

Счетная палата: Ненефтяной экспорт не финансирует ненефтяной импорт В отчетном году также отмечалось значительное преимущество ненефтяного импорта над ненефтяным экспортом
Финансы
25 мая 2021 г. 11:41
Счетная палата: Ненефтяной экспорт не финансирует ненефтяной импорт

Невозможность финансирования ненефтяного импорта в Азербайджане за счет ненефтяного экспорта и тот факт, что около половины объема этого импорта составляют потребительские товары, делают потребительский рынок уязвимым перед внешними факторами, еще раз подчеркивая роль фактора природного ресурса в стабильности курса и фактора неизменности курса в ценовой стабильности.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на законопроект "Об исполнении госбюджета на 2020 год" и годовой отчет об исполнении бюджета.

"То, что основная доля в экспорте приходится на один вид товара, создало условия для ускоренной трансмиссии колебаний, происходящих на нефтяном рынке в течение прошлого года, в экономические процессы внутри страны. Так, в связи с глобальными карантинными мерами и снижением объема спроса было зафиксировано снижение как экспорта, так и импорта товаров, темпы снижения экспорта превысили аналогичные показатели по импорту. Экспорт нефтепродуктов в 6 раз превысил экспорт по другим секторам, составив 86% от его общего объема. В 2020 году импорт товаров сократился на 11,1% в годовом выражении и составил 10 076,6 млн долларов США, из которых 42,6% пришлось на потребительские товары. В отчетном году также отмечалось значительное преимущество ненефтяного импорта над ненефтяным экспортом.

Формирование дефицита как по счету текущих операций, так и по финансовому счету привело к снижению резервных активов страны почти на 1 987,7 млн долларов. Напомним, что в прошлом году аналогичный показатель увеличился на 5 142,9 млн долларов США", - отмечается в документе.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası: Qeyri-neft ixracı qeyri-neft idxalını maliyyələşdirmir

Самое читаемое

В Азербайджане отменят использование масок на открытом воздухе
В Азербайджане отменят использование масок на открытом воздухе
20 мая 2021 г. 11:12
В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК
В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК
20 мая 2021 г. 10:15
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
21 мая 2021 г. 12:38
Завершился второй полуфинал Евровидения-2021
Завершился второй полуфинал "Евровидения-2021"
21 мая 2021 г. 01:26
В Баку создается новый медицинский центр
В Баку создается новый медицинский центр
20 мая 2021 г. 10:06
Всемирный день украинской вышиванки отметили в Баку
ФотоВсемирный день украинской вышиванки отметили в Баку
20 мая 2021 г. 09:57
Британская Daily Express о вероятной победе Efendi на Евровидение 2021
Британская Daily Express о вероятной победе Efendi на Евровидение 2021
22 мая 2021 г. 12:49
Таира Салахова похоронят в Баку
Таира Салахова похоронят в Баку
21 мая 2021 г. 11:22
От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные тесты на COVID-19
От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные тесты на COVID-19
19 мая 2021 г. 14:25
Скончался Таир Салахов
Скончался Таир Салахов
21 мая 2021 г. 10:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi