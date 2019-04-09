​Счетная палата назвала госструктуры с наибольшими недочетами

В результате проверок, проведенных Счетной палатой, наибольшие недочеты были выявлены в министерстве финансов, министерстве труда и социальной защиты населения и министерстве налогов Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом заявил член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вахид Ахмедов на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждений отчета палаты за прошлый год.
По словам В.Ахмедова, эти министерства должны сделать выводы и устранить недочеты.
Vüsal NəbiyevАвтор новости