Счетная палата: Избыточные платежи в бюджет Нахчывана могут стать фактором риска

    Финансы
    • 08 сентября, 2025
    • 18:13
    За январь-июнь текущего года сумма избыточных платежей в бюджет Нахчыванской Автономной Республики составила 35,9 миллионов манатов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в полугодовом анализе Счетной палаты по исполнению бюджета Нахчывана.

    Отмечается, что объем избыточных платежей увеличился на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Счетная палата подчеркивает, что хотя рост избыточных платежей создает временное преимущество ликвидности для бюджета, вероятность возврата этих средств или их компенсации будущими обязательствами может превратиться в фактор риска в перспективе.

    Согласно отчету, остаток на едином казначейском счете автономной республики на конец июня составил 13,9 миллионов манатов.

    Это на 5,4 миллиона манатов или 63,4% больше по сравнению с концом прошлого года.

