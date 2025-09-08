İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    • 08 sentyabr, 2025
    • 18:01
    Hesablama Palatası: Büdcəyə artq ödəməlin geri qaytarılması və ya əvəzləşdirilməsi gələcəkdə risk faktoruna çevrilə bilər

    Bu ilin yanvar-yun aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikası büdcəsinə artıq ödəmələrin məbləği 35,9 milyon manat təşkil edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Hesablama Palatasının Naxçıvan büdcəsinin icrasına dair altı aylıq təhlilində qeyd olunub.

    Bildirilib ki, artıq ödəmələrin həcmi ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 26,5 % çoxdur.

    Hesablama Palatası vurğulayıb ki, artıq ödəmələrin artması büdcə üçün müvəqqəti likvidlik üstünlüyü yaratsa da, həmin vəsaitlərin geri qaytarılması və ya növbəti öhdəliklərlə əvəzləşdirilməsi ehtimalı gələcəkdə risk faktoruna çevrilə bilər.

    Hesabata görə, iyunun sonuna muxtar respublikanın vahid xəzinə hesabının qalığı 13,9 milyon manat təşkil edib.

    Bu, ötən ilin sonu ilə müqayisədə 5,4 milyon manat və ya 63,4 % çoxdur.

    Palata qeyd edib ki, bu məbləğin rayon və şəhər büdcələrinin qalıqlarında saxlanılması səbəbindən hesabatlılıqda tam şəkildə əks olunmaması müəyyən uyğunsuzluq yaradır. Həmçinin vurğulanıb ki, "Büdcə sistemi haqqında" qanunda Naxçıvan üzrə xəzinə hesabı qalığından növbəti ilin xərclərinin maliyyələşdirilməsi və ya digər istiqamətlərə yönəldilməsi ilə bağlı müddəa nəzərdə tutulmayıb.

    Naxçıvan Hesablama Palatası büdcə maliyyə
    Счетная палата: Избыточные платежи в бюджет Нахчывана могут стать фактором риска

