Счетная палата: Инвестиционное направление средств ГФСЗ не отражено в проекте бюджета на 2026 год

Информация о направлении свободных средств Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) на инвестиции не отражена в законопроекте о бюджете фонда на 2026 год.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты.

Согласно документу, отсутствие этих показателей в бюджетных документах искажает точное отражение параметров доходов и расходов сводного бюджета.

По информации Счетной палаты, такая ситуация связана с неполным формированием правовой базы, регулирующей использование свободных средств фонда в инвестиционных целях.