    Счетная палата: Инвестиционное направление средств ГФСЗ не отражено в проекте бюджета на 2026 год

    Финансы
    • 12 ноября, 2025
    • 14:40
    Счетная палата: Инвестиционное направление средств ГФСЗ не отражено в проекте бюджета на 2026 год

    Информация о направлении свободных средств Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) на инвестиции не отражена в законопроекте о бюджете фонда на 2026 год.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты.

    Согласно документу, отсутствие этих показателей в бюджетных документах искажает точное отражение параметров доходов и расходов сводного бюджета.

    По информации Счетной палаты, такая ситуация связана с неполным формированием правовой базы, регулирующей использование свободных средств фонда в инвестиционных целях.

