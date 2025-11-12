Счетная палата: Инвестиционное направление средств ГФСЗ не отражено в проекте бюджета на 2026 год
Финансы
- 12 ноября, 2025
- 14:40
Информация о направлении свободных средств Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) на инвестиции не отражена в законопроекте о бюджете фонда на 2026 год.
Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты.
Согласно документу, отсутствие этих показателей в бюджетных документах искажает точное отражение параметров доходов и расходов сводного бюджета.
По информации Счетной палаты, такая ситуация связана с неполным формированием правовой базы, регулирующей использование свободных средств фонда в инвестиционных целях.
