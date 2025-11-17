Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Счетная палата и ГНС подписали меморандум о сотрудничестве

    Финансы
    • 17 ноября, 2025
    • 15:02
    Счетная палата и ГНС подписали меморандум о сотрудничестве

    Счетная палата и Государственная налоговая служба Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве.

    Как сообщает Report, документ определяет новый этап взаимодействия в сферах государственного финансового контроля, налогового и бухгалтерского учета, институционального управления.

    Меморандум подписали председатель палаты Вугар Гюльмамедов и начальник ГНС Орхан Назарли.

    Сотрудничество расширяет возможности взаимодействия в сферах усиления прозрачности и подотчетности, обмена современными цифровыми решениями и развития институционального потенциала.

