Счетная палата и ГНС подписали меморандум о сотрудничестве
Финансы
- 17 ноября, 2025
- 15:02
Счетная палата и Государственная налоговая служба Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве.
Как сообщает Report, документ определяет новый этап взаимодействия в сферах государственного финансового контроля, налогового и бухгалтерского учета, институционального управления.
Меморандум подписали председатель палаты Вугар Гюльмамедов и начальник ГНС Орхан Назарли.
Сотрудничество расширяет возможности взаимодействия в сферах усиления прозрачности и подотчетности, обмена современными цифровыми решениями и развития институционального потенциала.
