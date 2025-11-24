Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Счетная палата и ACCA расширяют сотрудничество в сфере аудита и бухгалтерского учета

    Финансы
    • 24 ноября, 2025
    • 13:32
    Счетная палата Азербайджана и Ассоциация присяжных сертифицированных бухгалтеров (ACCA) подписали меморандум о взаимопонимании.

    Как сообщает Report со ссылкой на Счетную палату, документ предусматривает развитие сотрудничества в сфере бухгалтерского учета и аудита, а также укрепление кадрового потенциала и поддержку внедрения международных стандартов.

    Согласно меморандуму, стороны определяют ключевые направления взаимодействия, включая проведение обучающих программ и мероприятий для непрерывного профессионального развития, поддержку сертификации государственных аудиторов, доступ к специализированным техническим публикациям и другие формы совместной деятельности.

