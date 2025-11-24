Hesablama Palatası ilə ACCA arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb
Maliyyə
- 24 noyabr, 2025
- 12:50
Azərbaycan Hesablama Palatası ilə İmtiyazlı Sertifikatlaşdırılmış Mühasiblər Assosiasiyası (ACCA) arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.
"Report" bu barədə Hesablama Palatasına istinadən xəbər verir.
Tərəflər arasında imzalanan sənəd mühasibat və audit sahəsində əməkdaşlığın inkişafını, kadr potensialının gücləndirilməsini və beynəlxalq standartların tətbiqinin dəstəklənməsini nəzərdə tutur.
Sənəd əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini müəyyən etməklə təlimlər və davamlı peşəkar inkişaf, dövlət auditorlarının sertifikatlaşdırılması üzrə dəstək, texniki nəşrlərə çıxış və digər birgə fəaliyyət sahələrini əhatə edir.
