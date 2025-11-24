İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Hesablama Palatası ilə ACCA arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb

    Maliyyə
    • 24 noyabr, 2025
    • 12:50
    Hesablama Palatası ilə ACCA arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb

    Azərbaycan Hesablama Palatası ilə İmtiyazlı Sertifikatlaşdırılmış Mühasiblər Assosiasiyası (ACCA) arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

    "Report" bu barədə Hesablama Palatasına istinadən xəbər verir.

    Tərəflər arasında imzalanan sənəd mühasibat və audit sahəsində əməkdaşlığın inkişafını, kadr potensialının gücləndirilməsini və beynəlxalq standartların tətbiqinin dəstəklənməsini nəzərdə tutur.

    Sənəd əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini müəyyən etməklə təlimlər və davamlı peşəkar inkişaf, dövlət auditorlarının sertifikatlaşdırılması üzrə dəstək, texniki nəşrlərə çıxış və digər birgə fəaliyyət sahələrini əhatə edir.

