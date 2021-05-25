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Счетная палата: Экономический спад в прошлом году обновил 25-летний рекорд

Счетная палата: Экономический спад в прошлом году обновил 25-летний рекорд По данным, длительные режимы самоизоляции, вводимые в стране с марта отчетного года, также привели к экономическому спаду в стране
Финансы
25 мая 2021 г. 10:18
Счетная палата: Экономический спад в прошлом году обновил 25-летний рекорд
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Экономический спад в 4,3%, зафиксированный в Азербайджане в прошлом году, стал самым большим в экономике страны за 25 лет.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на законопроект "Об исполнении госбюджета на 2020 год" и годовой отчет об исполнении бюджета.

"Хотя снижение ВВП в реальном выражении наблюдалось только в 2016 и 2020 годах, показатель, зафиксированный в прошлом году, превысил уровень 2016 года", - отмечается в документе.

По данным, длительные режимы самоизоляции, вводимые в стране с марта отчетного года, также привели к экономическому спаду в стране.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası: Ötənilki iqtisadi geriləmə 25 illik rekordu yeniləyib

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