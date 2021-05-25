Счетная палата: Экономический спад в прошлом году обновил 25-летний рекорд

По данным, длительные режимы самоизоляции, вводимые в стране с марта отчетного года, также привели к экономическому спаду в стране

Экономический спад в 4,3%, зафиксированный в Азербайджане в прошлом году, стал самым большим в экономике страны за 25 лет.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на законопроект "Об исполнении госбюджета на 2020 год" и годовой отчет об исполнении бюджета.

"Хотя снижение ВВП в реальном выражении наблюдалось только в 2016 и 2020 годах, показатель, зафиксированный в прошлом году, превысил уровень 2016 года", - отмечается в документе.

По данным, длительные режимы самоизоляции, вводимые в стране с марта отчетного года, также привели к экономическому спаду в стране.