Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Счетная палата: Цифровизация обеспечит более полную картину государственных финансов

    Финансы
    • 19 ноября, 2025
    • 15:38
    Счетная палата: Цифровизация обеспечит более полную картину государственных финансов

    Внедрение цифровых решений позволит существенно повысить точность и прозрачность учета и отчетности в сфере государственных финансов.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Азербайджана Вюгар Гюльмамедов на пленарном заседании Милли Меджлиса по бюджетному пакету на 2026г.

    По его словам, цифровизация обеспечит постепенный переход от кассового метода к методу начислений, при этом данные, сформированные по обоим подходам, смогут взаимно дополнять друг друга. Это создаст более точную картину состояния государственных финансов.

    "В результате цифровизация сформирует у лиц, принимающих решения, более ясное и полное представление о реальном состоянии государственных финансов", - подчеркнул он.

    Бюджетный пакет Счетная палата Милли Меджлис цифровизация
    Vüqar Gülməmmədov: "Rəqəmsallaşma dövlət maliyyəsi üzrə daha dolğun mənzərə formalaşdıracaq"

    Последние новости

    17:09

    СМИ: США и Россия могут вскоре согласовать рамочное соглашение по Украине

    Другие страны
    17:08
    Фото

    Переселившимся в поселок Гырмызы базар вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    17:00

    Азербайджанский институт теологии и Университет Ыгдыр подписали меморандум о сотрудничестве

    Наука и образование
    16:55

    В Британии напавшему с ножом в поезде предъявили еще семь обвинений

    Другие страны
    16:52
    Фото
    Видео

    Народная артистка Роза Джалилова похоронена - ОБНОВЛЕНО-2

    Искусство
    16:51
    Фото

    Мухтар Бабаев рассказал на COP30 о таянии ледников в Азербайджане

    COP29
    16:49

    Депутат: Падение цен на нефть на $10 может повлиять на доходы бюджета

    Энергетика
    16:48

    Верховная рада Украины поддержала отставку министров юстиции и энергетики - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    16:47
    Фото

    АПБА выявило факт подделки за рубежом официальных фитосанитарных сертификатов

    Внутренняя политика
    Лента новостей