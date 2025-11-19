Счетная палата: Цифровизация обеспечит более полную картину государственных финансов
Финансы
- 19 ноября, 2025
- 15:38
Внедрение цифровых решений позволит существенно повысить точность и прозрачность учета и отчетности в сфере государственных финансов.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Азербайджана Вюгар Гюльмамедов на пленарном заседании Милли Меджлиса по бюджетному пакету на 2026г.
По его словам, цифровизация обеспечит постепенный переход от кассового метода к методу начислений, при этом данные, сформированные по обоим подходам, смогут взаимно дополнять друг друга. Это создаст более точную картину состояния государственных финансов.
"В результате цифровизация сформирует у лиц, принимающих решения, более ясное и полное представление о реальном состоянии государственных финансов", - подчеркнул он.
Последние новости
17:09
СМИ: США и Россия могут вскоре согласовать рамочное соглашение по УкраинеДругие страны
17:08
Фото
Переселившимся в поселок Гырмызы базар вручены ключи от квартирВнутренняя политика
17:00
Азербайджанский институт теологии и Университет Ыгдыр подписали меморандум о сотрудничествеНаука и образование
16:55
В Британии напавшему с ножом в поезде предъявили еще семь обвиненийДругие страны
16:52
Фото
Видео
Народная артистка Роза Джалилова похоронена - ОБНОВЛЕНО-2Искусство
16:51
Фото
Мухтар Бабаев рассказал на COP30 о таянии ледников в АзербайджанеCOP29
16:49
Депутат: Падение цен на нефть на $10 может повлиять на доходы бюджетаЭнергетика
16:48
Верховная рада Украины поддержала отставку министров юстиции и энергетики - ОБНОВЛЕНОВ регионе
16:47
Фото