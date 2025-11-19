Счетная палата: Цифровизация обеспечит более полную картину государственных финансов

Внедрение цифровых решений позволит существенно повысить точность и прозрачность учета и отчетности в сфере государственных финансов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Азербайджана Вюгар Гюльмамедов на пленарном заседании Милли Меджлиса по бюджетному пакету на 2026г.

По его словам, цифровизация обеспечит постепенный переход от кассового метода к методу начислений, при этом данные, сформированные по обоим подходам, смогут взаимно дополнять друг друга. Это создаст более точную картину состояния государственных финансов.

"В результате цифровизация сформирует у лиц, принимающих решения, более ясное и полное представление о реальном состоянии государственных финансов", - подчеркнул он.