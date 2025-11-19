İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Vüqar Gülməmmədov: "Rəqəmsallaşma dövlət maliyyəsi üzrə daha dolğun mənzərə formalaşdıracaq"

    Maliyyə
    • 19 noyabr, 2025
    • 14:55
    Vüqar Gülməmmədov: Rəqəmsallaşma dövlət maliyyəsi üzrə daha dolğun mənzərə formalaşdıracaq
    Vüqar Gülməmmədov

    Rəqəmsal həllərin tətbiqi dövlət maliyyəsinin uçotu və hesabatlılığında kassa metodundan hesablama metoduna mərhələli keçidi dəstəkləyəcək və hər iki metod üzrə məlumatların qarşılıqlı tamamlanmasını təmin edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədov Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında "2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin I oxunuşda müzakirəsi zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, yeni rəqəmsal sistemlər kassa metodu üzrə hazırlanmış operativ hesabatların daha qısa müddətdə təqdim edilməsinə şərait yaradacaq:

    "Eyni zamanda tətbiq ediləcək rəqəmsal həllər kassa metodu əsasında hazırlanmış məlumatların hesablama (akkumulyasiya) metodu ilə tərtib olunan daha geniş və analitik hesabatlarla uyğunlaşdırılmasına imkan verəcək. Bu isə dövlət maliyyəsinin real vəziyyəti barədə qərarvericilərə daha dolğun və aydın təsəvvür formalaşdıracaq".

    Büdcə zərfi Hesablama Palatası Vüqar Gülməmmədov

    Son xəbərlər

    15:22

    Qazaxıstan prezidenti iki azərbaycanlını təltif edib

    Daxili siyasət
    15:11

    Rusiyanın Ternopol şəhərini atəşə tutması nəticəsində ölənlərin sayı 19-a çatıb - YENİLƏNİB

    Region
    15:10

    Stiv Uitkoff Türkiyədəki danışıqlarda HƏMAS lideri ilə görüşməyəcək - YENİLƏNİB

    Region
    15:09

    Sabirabad xəstəxanasının rüşvət almaqda təqsirləndirilən sabiq vəzifəlilərinin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    15:08
    Foto

    Növbəti köç karvanı Sos kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    15:06

    Sos sakini: Yenidən qurulan kəndimizə böyük sevinc hissi ilə qayıdırıq

    Daxili siyasət
    15:05
    Foto
    Video

    Xalq artisti Roza Cəlilova ilə vida mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB-2

    İncəsənət
    15:03

    "Səba"nın səhmdarlarının yığıncağının vaxtı dəyişdirilib, gündəliyi genişləndirilib

    Biznes
    15:03
    Foto

    SOCAR Şamaxı-Qobustan ərazisində aparılan tədqiqat proqramının nəticələrini açıqlayıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti