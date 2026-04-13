Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Финансы
    13 апреля, 2026
    • 11:54
    Счетная палата Азербайджана в 2025г выявила бюджетные расхождения на 300 млн манатов

    Счетная палата Азербайджана в 2025 году выявила в исполнении сводного бюджета расхождения в размере 299,1 млн манатов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете палаты о деятельности в 2025 году.

    Документ обсужден на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

    В частности, расхождения в исполнении с утвержденным вариантом по функциональной классификации расходов составили 290 млн манатов, остальные расхождения пришлись на другие источники доходов и расходов.

    По данным палаты, также выявлены несоответствия в расчетах, основанных на заключении по проекту госбюджета на 2026 год. Так, расхождения с единой бюджетной классификацией (ЕБК) составили 236,3 млн манатов. Кроме того, выявлены и другие расхождения на сумму 160,4 млн манатов.

    Общая сумма расхождений, зафиксированных в сводных бюджетных расходах по экономической классификации, составила 299,1 млн манатов.

    Счетная палата Бюджетные расхождения Милли Меджлис
    Hesablama Palatasının ötən il aşkarladığı uyğunsuzluqların məbləği açıqlanıb
    Azerbaijani Chamber of Accounts finds nearly AZN 300M budget gaps in 2025

    Последние новости

    17:51

    Скончался народный артист Магсуд Мамедов

    Искусство
    17:49
    Фото

    В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодов

    Наука и образование
    17:47

    ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровне

    Финансы
    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Социальная защита
    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    17:34

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    Другие страны
    17:33

    Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    Другие страны
    17:33

    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    Финансы
    Лента новостей