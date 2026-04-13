Счетная палата Азербайджана в 2025г выявила бюджетные расхождения на 300 млн манатов

Счетная палата Азербайджана в 2025 году выявила в исполнении сводного бюджета расхождения в размере 299,1 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете палаты о деятельности в 2025 году.

Документ обсужден на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В частности, расхождения в исполнении с утвержденным вариантом по функциональной классификации расходов составили 290 млн манатов, остальные расхождения пришлись на другие источники доходов и расходов.

По данным палаты, также выявлены несоответствия в расчетах, основанных на заключении по проекту госбюджета на 2026 год. Так, расхождения с единой бюджетной классификацией (ЕБК) составили 236,3 млн манатов. Кроме того, выявлены и другие расхождения на сумму 160,4 млн манатов.

Общая сумма расхождений, зафиксированных в сводных бюджетных расходах по экономической классификации, составила 299,1 млн манатов.