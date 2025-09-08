Счетная палата: 40% доходов бюджета Нахчывана сформировано за счет дотаций
08 сентября, 2025
17:11
В первом полугодии текущего года доходы бюджета Нахчыванской Автономной Республики составили 213,2 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на данные Счетной палаты, это на 10,4 млн манатов (на 4,6%) меньше утвержденного прогноза.
Исполнение за счет местных доходных источников составило 128,2 млн манатов, что на 27 млн манатов (на 26,7%) больше прогноза. Рост в основном обеспечен за счет дорожного налога, НДС, акцизов и подоходного налога с физических лиц.
В общей сложности 85 млн манатов (39,9%) доходов бюджета сформированы за счет дотаций, выделенных из госбюджета.
