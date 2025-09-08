İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    Hesablama Palatası: Naxçıvanın büdcə gəlirlərinin 40 %-i dotasiya hesabına formalaşıb

    Maliyyə
    • 08 sentyabr, 2025
    • 16:15
    Hesablama Palatası: Naxçıvanın büdcə gəlirlərinin 40 %-i dotasiya hesabına formalaşıb

    Bu ilin ilk yarısında Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcə gəlirləri 213,2 milyon manat təşkil edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Hesablama Palatasının 2025-ci ilin altı ayı üzrə Naxçıvan büdcəsinin icrasına dair təhlilində qeyd olunub. Bildirilib ki, bu rəqəm təsdiqlənmiş proqnozdan 10,4 milyon manat və ya 4,6 % azdır.

    Yerli gəlir mənbələri üzrə icra 128,2 milyon manat olub. Bu, proqnozu 27 milyon manat və ya 26,7 % üstələyib. Artım əsasən yol vergisi, ƏDV, aksiz vergiləri və fiziki şəxslərin gəlir vergisi hesabına təmin edilib.

    Ümumilikdə büdcə gəlirlərinin 85 milyon manatı (39,9 %-i) dövlət büdcəsindən ayrılan dotasiya hesabına formalaşıb. Bu məbləğ əvvəlki illə müqayisədə daha az olub və Hesablama Palatasının rəyinə görə, muxtar respublikanın fiskal müstəqilliyinin güclənməsi baxımından müsbət tendensiya kimi qiymətləndirilir.

