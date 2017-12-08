Saxo Bank опубликовал 10 шокирующих предсказаний на 2018 год

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ 2018 год продемонстрирует настоящие взлеты и падения на глобальных финансовых рынках после затишья в 2017 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на датский Saxo Bank, специалиста в области онлайн-торговли и инвестиций.

Банк опубликовал 10 шокирующих предсказаний на 2018 год. Они относятся к маловероятным, но недооцененным событиям, из-за которых финансовые рынки может накрыть ударной волной. Первой из них является потеря ФРС США своей независимости, поскольку министерство финансов принимает ответственность на себя. Второе, Банк Японии вынужден отказаться от контроля кривой доходности. Третье, Китай переходит на нефтеюани. Четвертое, взлет волатильности после обвала на рынках акций. Пятое, обострение политической ситуации в США. Шестое, захват ЕС Австро-Венгерской империей. Седьмое, обреченность биткоина. Восьмое, опасности, к которым могут привести демократические процессы в Африке. Девятое, китайская Tencent обходит Apple и становится крупнейшей компанией в мире. Последнее, роль женщин в обществе усиливается.

"Мы публикуем "Шокирующие предсказания" уже больше десяти лет и считаем список этого года одним из лучших за всё время, ведь он заставляет мыслить за рамками общепринятого. Важно то, что "Шокирующие прогнозы" не следует рассматривать как официальные прогнозы Saxo, речь об исключительных событиях и движениях рынка с огромным потенциалом для разрушения общепринятых взглядов", - комментирует главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

"Год назад многие думали, что 2017 год будет очень изменчивым из-за казавшегося невозможным восхождения Трампа и шокирующего Brexit. Вместо этого нас ждал год поразительно спокойного плавания, в котором даже высокорисковые активы не были задеты штормом. Но в 2018 году маятник снова качнется в сторону очевидных рисков, ведь ирония длительных периодов спокойствия и беспечности на рынках активов в том, что они сеют зерно будущей волатильности, так как инвесторы недооценили риски маловероятных событий и поставили на кон все, понадеявшись на продолжение этого цикла", - отмечает главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди.