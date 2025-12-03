Саудовская Аравия завершила экспертную оценку работы Счетной палаты Азербайджана
- 03 декабря, 2025
- 17:02
Главный аудиторский суд Саудовской Аравии представил итоговый отчет экспертной оценки деятельности Счетной палаты.
Как сообщает Report со ссылкой на Счетную палату, в рамках 15-й Генеральной Ассамблеи Арабской организации высших органов аудита (ARABOSAI), проходившей в Джидде, глава ведомства Вугар Гюльмамедов провел встречу с президентом Главного аудиторского суда Саудовской Аравии Хуссамом Аланкари.
Гюльмамедов подчеркнул высокий уровень сотрудничества между двумя ведомствами как на двусторонней основе, так и в рамках международных платформ.
Он назвал экспертную оценку деятельности Счетной палаты важным этапом сотрудничества между двумя организациями. При этом Гюльмамедов выразил уверенность в том, что результаты этой оценки внесут вклад в дальнейшее совершенствование деятельности Палаты, добавив, что это нашло свое отражение в новом Стратегическом плане на 2026-2030 годы.
Аланкари со своей стороны высоко оценил деятельность Счетной палаты и ее достижения, что еще раз подтвердили результаты проведенной экспертной оценки.
По окончании встречи был представлен итоговый отчет.