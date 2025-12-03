Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Саудовская Аравия завершила экспертную оценку работы Счетной палаты Азербайджана

    Финансы
    • 03 декабря, 2025
    • 17:02
    Саудовская Аравия завершила экспертную оценку работы Счетной палаты Азербайджана

    Главный аудиторский суд Саудовской Аравии представил итоговый отчет экспертной оценки деятельности Счетной палаты.

    Как сообщает Report со ссылкой на Счетную палату, в рамках 15-й Генеральной Ассамблеи Арабской организации высших органов аудита (ARABOSAI), проходившей в Джидде, глава ведомства Вугар Гюльмамедов провел встречу с президентом Главного аудиторского суда Саудовской Аравии Хуссамом Аланкари.

    Гюльмамедов подчеркнул высокий уровень сотрудничества между двумя ведомствами как на двусторонней основе, так и в рамках международных платформ.

    Он назвал экспертную оценку деятельности Счетной палаты важным этапом сотрудничества между двумя организациями. При этом Гюльмамедов выразил уверенность в том, что результаты этой оценки внесут вклад в дальнейшее совершенствование деятельности Палаты, добавив, что это нашло свое отражение в новом Стратегическом плане на 2026-2030 годы.

    Аланкари со своей стороны высоко оценил деятельность Счетной палаты и ее достижения, что еще раз подтвердили результаты проведенной экспертной оценки.

    По окончании встречи был представлен итоговый отчет.

    Счетная палата Саудовская Аравия Хуссам Аланкари Вугар Гюльмамедов Аудиторский суд оценка
    Фото
    Hesablama Palatasının fəaliyyətinin həmkar qiymətləndirməsinin hesabatı təqdim edilib
    Elvis

    Последние новости

    17:23

    Путин 13 декабря совершит визит в Туркменистан

    Другие страны
    17:22

    Губернатор: Зангезурский коридор открывает экономические возможности для приграничных регионов

    В регионе
    17:20

    СМИ: Трамп и Нетаньяху могут встретиться в частной резиденции президента США

    Другие страны
    17:02
    Фото

    Саудовская Аравия завершила экспертную оценку работы Счетной палаты Азербайджана

    Финансы
    16:58

    Турпоток из Европы в Азербайджан увеличился на 6%

    Туризм
    16:51

    Урсула фон дер Ляйен: ЕК планирует в 2026-2027гг выделить Украине 90 млрд евро

    Другие страны
    16:49

    Венгрия и Словакия оспорят в суде решение ЕС о поэтапном отказе от российского газа

    Другие страны
    16:48

    В Азербайджане объединяются три телекоммуникационные компании

    Бизнес
    16:38
    Фото

    Военнослужащие Азербайджана, Турции, США и Пакистана провели совместные учения

    Армия
    Лента новостей