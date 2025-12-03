İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Hesablama Palatasının fəaliyyətinin həmkar qiymətləndirməsinin hesabatı təqdim edilib

    Maliyyə
    • 03 dekabr, 2025
    • 16:23
    Səudiyyə Ərəbistanı Baş Audit Məhkəməsi Hesablama Palatasının fəaliyyətinə dair həmkar qiymətləndirməsinin yekun hesabatını təqdim edib.

    "Report" bu barədə Palataya istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, qurumun sədri Vüqar Gülməmmədovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərində keçirilən Ali Audit Orqanlarının Ərəb Təşkilatının (ARABOSAI) 15-ci Baş Assambleyası çərçivəsində bu ölkənin Baş Audit Məhkəməsinin Prezidenti Dr. Hussam Alanqarinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

    Görüşdə V.Gülməmmədov səmimi qonaqpərvərliyə görə təşəkkürünü bildirib, qurumlararası əlaqələrin inkişafında qarşılıqlı səfərlərin əhəmiyyətini vurğulayıb. O, iki qurum arasında həm ikitərəfli əsasda, həm də beynəlxalq platformalar çərçivəsində əməkdaşlığın yüksək səviyyədə olduğunu qeyd edib.

    Sədr Palatanın fəaliyyətinin həmkar qiymətləndirməsini əməkdaşlığın mühüm mərhələsi kimi dəyərləndirib. O, qiymətləndirilmənin nəticələrinin Palatanın fəaliyyətinin daha da təkmilləşdirilməsinə töhfə verəcəyinə inamını ifadə edib və bu məsələnin 2026-2030-cu illər üzrə yeni Strateji Planda nəzərə alındığını qeyd edib.

    Dr. Hussam Alanqari Azərbaycan nümayəndə heyətini salamlayaraq Assambleyada iştirak etdiklərinə görə təşəkkür edib. O, Palatanın fəaliyyətində əldə olunan nailiyyətləri yüksək dəyərləndirib və aparılmış həmkar qiymətləndirmənin nəticəsinin bunu bir daha təsdiqlədiyini vurğulayıb.

    Görüşün sonunda yekun hesabat təqdim olunub.

    Hesablama Palatası Səudiyyə Ərəbistanı hesabat
