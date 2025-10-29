Самира Мусаева: Азербайджан заплатит углеродный налог за экспорт в ЕС

Примерно 0,4% азербайджанского экспорта в Европейский союз окажется под воздействием нового "углеродного налога" (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), который вступает в силу 1 января следующего года.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель руководителя Государственной налоговой службы Самира Мусаева на XIII Международном Каспийском энергетическом форуме 2025 в Баку.

По ее словам, с начала 2026 года ЕС запускает механизм трансграничного углеродного регулирования, в рамках которого на определенные категории импортируемых товаров будет начисляться углеродная плата.

"Этот механизм охватывает шесть групп товаров, и при их импорте в ЕС будет учитываться, применялась ли в стране происхождения углеродная цена за выбросы, возникающие при производстве. В зависимости от этого на границе будет взиматься углеродный сбор", - пояснила Мусаева.

Она подчеркнула, что для минимизации возможных последствий Азербайджан создал рабочую группу при Министерстве экономики, которая занимается анализом влияния CBAM на местный бизнес и оценкой его конкурентоспособности при экспорте в Европу.

"По предварительным расчетам, только 0,4% всего азербайджанского экспорта подпадает под действие "углеродного налога". С учетом недавно введенных упрощенных механизмов ЕС, этот эффект будет незначительным", - добавила представитель ведомства.