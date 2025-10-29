Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Самира Мусаева: Азербайджан заплатит углеродный налог за экспорт в ЕС

    Финансы
    • 29 октября, 2025
    • 11:50
    Самира Мусаева: Азербайджан заплатит углеродный налог за экспорт в ЕС

    Примерно 0,4% азербайджанского экспорта в Европейский союз окажется под воздействием нового "углеродного налога" (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), который вступает в силу 1 января следующего года.

    Как сообщает Report, об этом заявила заместитель руководителя Государственной налоговой службы Самира Мусаева на XIII Международном Каспийском энергетическом форуме 2025 в Баку.

    По ее словам, с начала 2026 года ЕС запускает механизм трансграничного углеродного регулирования, в рамках которого на определенные категории импортируемых товаров будет начисляться углеродная плата.

    "Этот механизм охватывает шесть групп товаров, и при их импорте в ЕС будет учитываться, применялась ли в стране происхождения углеродная цена за выбросы, возникающие при производстве. В зависимости от этого на границе будет взиматься углеродный сбор", - пояснила Мусаева.

    Она подчеркнула, что для минимизации возможных последствий Азербайджан создал рабочую группу при Министерстве экономики, которая занимается анализом влияния CBAM на местный бизнес и оценкой его конкурентоспособности при экспорте в Европу.

    "По предварительным расчетам, только 0,4% всего азербайджанского экспорта подпадает под действие "углеродного налога". С учетом недавно введенных упрощенных механизмов ЕС, этот эффект будет незначительным", - добавила представитель ведомства.

    Самира Мусаева ГНС углеродный налог Евросоюз Азербайджан
    Samirə Musayeva: "Azərbaycan Aİ-yə ixrac edəcəyi məhsullara görə "karbon vergisi" ödəyəcək"
    Samira Musayeva: Azerbaijan to pay carbon tax on exports to EU

    Последние новости

    12:53

    Орхан Мамедов: МСБ могут участвовать в цепочке создания стоимости "зеленой энергии"

    Бизнес
    12:53

    Араик Арутюнян: Отношения между Арменией и Азербайджаном развиваются в нормальном темпе

    В регионе
    12:53

    Саут Вонг: Камбоджа высоко ценит двустороннее сотрудничество с Азербайджаном

    Внешняя политика
    12:52

    В Милли Меджлисе прошла международная парламентская конференция - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    12:48

    Польские истребители перехватили российский самолет над Балтийским морем

    Другие страны
    12:46

    Завтра ожидаются дожди

    Экология
    12:44

    США сокращают военное присутствие в Румынии и ряде стран Восточной Европы

    Другие страны
    12:38

    Румыния рассматривает Азербайджан как ворота для транспортной и логистической связности

    Инфраструктура
    12:38
    Фото

    В Шеки проходит I заседание Рабочей группы стран ОЭС по Шелковому пути - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    Лента новостей