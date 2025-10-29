İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Samirə Musayeva: "Azərbaycan Aİ-yə ixrac edəcəyi məhsullara görə "karbon vergisi" ödəyəcək"

    Maliyyə
    • 29 oktyabr, 2025
    • 11:16
    Samirə Musayeva: Azərbaycan Aİ-yə ixrac edəcəyi məhsullara görə karbon vergisi ödəyəcək
    Samirə Musayeva

    Azərbaycanın Avropa İttifaqına (Aİ) ixrac edəcəyi məhsulların 0,4 %-nə "karbon vergisi" təsir göstərəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin rəisinin müavini Samirə Musayeva XIII Beynəlxalq "Caspian Energy Forum 2025" tədbirində bildirib.

    O xatırladıb ki, gələn il yanvarın 1-dən Aİ tərəfindən elan olunmuş sərhəddə karbon ticarət tənzimlənməsi, yəni CBAM ("Carbon Border Adjustment Mechanism") işə düşür: "Yəni Avropa İttifaqına idxal olunacaq bir sıra məhsullara - 6 qrup məhsulara istehsal olduğu ölkədə istehsal zamanı emissiya olunan karbon vahidlərinə hər hansı bir karbon qiymətinin tətbiq olunub-olunmamasından asılı olaraq, sərhəddə karbon qiymətləri tətbiq olunacaq. Biz də təbii ki, yerli biznesin bu cür təsirlərdən qorunması üçün İqtisadiyyat Nazirliyində işçi qrup yaratmışıq. Bu məhsulların Aİ-yə ixracı zamanı tətbiq olunan qiymət siyasəti yerli biznesin rəqabət qəbiliyyətinə təsir edilməsinin ölçülməsi istiqamətində aidiyyəti işlər aparılır".

    S. Musayeva qeyd edib ki, ilkin hesablamalara görə, Azərbaycanın bütün ixracında Avropa İttifaqına ixrac olunacaq "karbon vergisi"nin təsiri altına düşən məhsulların ixracının həcmi 0,4 %-dir: "Yeni qəbul olunmuş Avropa İttifaqındaki sadələşdirilmə mexanizmləri nəzərə alınsa, ümumiyyətlə, bu təsirlər kifayət qədər az olacaq".

    Azərbaycan Avropa İttifaqı DVX Samirə Musayeva

    Son xəbərlər

    11:33
    Foto

    "Herend" Azərbaycan üçün Zəfər Günü münasibətilə xüsusi kolleksiya ərsəyə gətirib

    Biznes
    11:32

    Mərkəzi Asiyadan Azərbaycana gələcək yeni enerji xətti üçün birgə müəssisə Bakıda yerləşəcək

    Energetika
    11:29

    TBMM-in Büro üzvü: Türkiyə bundan sonra da Azərbaycana dəstəyini davam etdirəcək

    Xarici siyasət
    11:29

    Samirə Musayeva: "Son 10 ildə iqlimin dəyişməsi ilə qlobal ÜDM-in 1,3 %-i qədər itki qeydə alınıb"

    Biznes
    11:27

    Sauth Vong: Xarici müdaxilə və təhdidlərə qarşı ən optimal vasitə Konstitusiyanın qorunmasıdır

    Xarici siyasət
    11:26

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Qazaxıstan, Özbəkistan və Qətər güclü rəqiblərdir"

    Komanda
    11:24

    İran nümayəndəsi: Ərdəbil gələn il hidroturizm konfransına ev sahibliyi etməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    11:24

    Azərbaycanda 20-dən çox KOB subyekti birləşəcək

    Biznes
    11:24
    Foto

    "Lladró"dan Qarabağ atı heykəllərinin məhdud saylı seriyası

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti