​Самир Шарифов: Необходимо оказывать помощь в финансировании инфраструктурных проектов региона

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ 5 мая прошло второе заседание бизнес-сессии Совета директоров Азиатского банка развития (АБР). Выступивший на сессии министр финансов Азербайджана Самир Шарифов отметил, что колебания на глобальном рынке, финансовый кризис оказывают влияние на страну: "В Азербайджане Центральный банк проводит курс стабильной национальной валюты. В итоге, 3 агентства сохраняют стабильный инвестиционный рейтинг Азербайджана".

Как сообщает Report, министр также отметил, что падение цен на нефть, внутренние и внешние факторы способствуют созданию рисков: "Необходимо оказывать помощь в финансировании инфраструктурных проектов региона. "Концепция развития "Азербайджан-2020: взгляд в будущее" будет способствовать устранению данных проблем".

Выступившие на мероприятии президент АБР Такехико Накао и представители других стран выразили благодарность Азербайджану за организацию ежегодного собрания Совета директоров на высоком уровне.

В заключении председательство Совета директоров перешло от Азербайджана Германии.