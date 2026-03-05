Самир Шарифов назвал ключевые приоритеты экономической политики Азербайджана

Расширение ненефтегазового сектора и формирование благоприятной инвестиционной среды остаются ключевыми направлениями экономической политики Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов на форуме, посвященном налоговой системе.

По его словам, средне- и долгосрочная экономическая политика страны направлена на расширение ненефтегазового сектора, формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие конкурентоспособного производства и услуг на основе цифровых решений, а также создание устойчивой модели занятости.

Шарифов отметил, что этот подход полностью соответствует стратегическим документам, в частности программе "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития" и действующим стратегиям социально-экономического развития.

"Для превращения этих стратегических целей в реальные экономические результаты ключевое значение имеют эффективное управление, последовательная реализация и координация между государственными структурами. Без единого подхода, гибкости и институциональной синхронизации невозможно обеспечить устойчивое и инклюзивное развитие", - подчеркнул он.