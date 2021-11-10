Самир Шарифов: Доходы покроют 89,7 % расходов госбюджета на 2022 год

Доходы госбюджета, обеспечивающие финансирование 89,7% расходов госбюджета на 2022 год, предусматриваются в размере 26 млрд 816 мл. манатов, что на 1 млрд. 389 млн. манатов или 5,5% больше утвержденного показателя текущего года и на 739 млн. манатов или 2

Доходы госбюджета, обеспечивающие финансирование 89,7% расходов госбюджета на 2022 год, предусматриваются в размере 26 млрд 816 мл. манатов, что на 1 млрд. 389 млн. манатов или 5,5% больше утвержденного показателя текущего года и на 739 млн. манатов или 2,8% больше ожидаемого исполнения.

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год» на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

“В составе поступлений нефтяные доходы составят 54,8% или 14 млрд. 690 млн. манатов, ненефтяные - 45,2% или 12 млрд. 126 млн. манатов. В следующем году по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики в государственный бюджет предусмотрено поступление 8 млрд. 820 млн. манатов, что больше по сравнению с утвержденным показателем текущего года на 1 млрд. 570 млн. манатов или 21,7 %, а по отношению к ожидаемому исполнению - на 376 млн. манатов или 4,5%.

По линии Государственного таможенного комитета в бюджет предусмотрено поступление 4 млрд. 260 млн. манатов, что на 360 млн. манатов или на 9,2% больше утвержденного показателя текущего года, а по отношению к ожидаемому исполнению рост составит 95 млн. манатов или 2,3%.

В 2022 году внебюджетные поступления бюджетных организаций прогнозируются в размере 760 млн. манатов, а другие поступления - 266 млн. манатов.

Покрытие дефицита бюджета предусматривается за счет поступлений от приватизации в размере 114 млн. манатов, внешних и внутренних заимствований в размере 1 млрд. 693 млн. манатов и остатка на едином казначейском счете в размере 1 млрд. 256 млн. манатов”, - добавил министр.