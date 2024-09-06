Самир Шарифов: Азербайджан проводит оценку финансирования борьбы с изменением климата

В условиях геополитической нестабильности в мире и климатических вызовов Азербайджан демонстрирует финансовую устойчивость и привлекательность для инвесторов.

В условиях геополитической нестабильности в мире и климатических вызовов Азербайджан демонстрирует финансовую устойчивость и привлекательность для инвесторов.

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в интервью агентству Report рассказал о повышении кредитного рейтинга страны, сотрудничестве с международными финансовыми институтами и о том, какие внешние инвестиции планируется привлечь для "зеленой трансформации" экономики. Накануне крупнейшей климатической конференции, которая пройдет в Баку в ноябре, он также рассказал о том, что делается в стране для борьбы с изменением климата.

- Основной темой повестки дня 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) является вопрос финансирования борьбы с изменением климата. Проводилась ли оценка финансирования, необходимого Азербайджану для борьбы с изменением климата?

- Это процесс, который идет по всему миру. Азербайджан, как страна, присоединившаяся к Парижскому соглашению, принятому на 21-й климатической конференции, взял на себя определенные обязательства. Они, в основном, касаются обязательств по выбросам углекислого газа. Соответствующим распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева была сформирована Государственная комиссия по изменению климата под председательством заместителя премьер-министра. В состав комиссии вошли: представители министерств экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства, экономики, иностранных дел, финансов, энергетики, цифрового развития и транспорта, здравоохранения, чрезвычайных ситуаций и других государственных органов. То есть именно эта комиссия координирует ход этих работ в стране.

При этом применяются два основных стратегических подхода. Один из них связан со смягчением последствий изменения климата (митигация), а другой - с адаптацией к этим воздействиям. Для обеспечения этих мер требуются как средства, так и планы. В настоящее время проводится диагностика этих работ. В то же время, за последние два года в государственном бюджете начали выделяться финансовые средства для решения климатических вопросов, отдельными пунктами.

- Рассматривает ли правительство Азербайджана возможности увеличения внешнего государственного долга? Ведется ли какая-либо практическая деятельность в этом направлении?

- Как мы знаем, в Азербайджане принята стратегия по внешнему государственному долгу. Согласно этому документу, Азербайджан должен привести как внутренний, так и внешний государственный долг в соответствие с определенным соотношением валового внутреннего продукта (ВВП). Наш внешний долг значительно сократился. Я считаю, что ситуация у нас сейчас вполне удовлетворительная. Тем не менее было принято решение, что Азербайджан может привлечь до 5 миллиардов долларов США от международных финансовых институтов для финансирования проектов в среднесрочной перспективе. Безусловно, это требует затрат сил и времени.

В настоящее время с международными финансовыми институтами идет работа над подготовкой проектов, их оценки и т.д. По результатам планируется уже подписание соглашений. В частности, уже готовы к подписанию первые проекты по усилению энергетической системы. Их финансирование будет осуществляться как Всемирным банком, так и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Реализация этих проектов предотвратит подверженность энергетической сети страны определенным негативным воздействиям.

- В июле этого года международное агентство Fitch Ratings первым повысило кредитный рейтинг Азербайджана до инвестиционного уровня. Рассматривается ли его получение и от других рейтинговых агентств?

- Безусловно, мы этого хотим и можем на это претендовать, потому что в последние годы в экономике Азербайджана происходят коренные позитивные изменения. С одной стороны, валютные резервы Азербайджана растут, с другой стороны, долговые обязательства уменьшаются. Это приводит к росту чистых финансовых активов, что несомненно, очень позитивный и надежный фактор для любого инвестора, желающего инвестировать в ценные бумаги Азербайджана, в его долговые обязательства.

Я по-прежнему считаю, что рейтинговые агентства достаточно придирчиво относятся к Азербайджану, в некотором смысле скупятся. Однако, несмотря на это, Fitch Ratings повысил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Азербайджана в иностранной валюте на одну ступень до уровня инвестиционного. Полагаю, что Standard & Poors и Moody's предпримут аналогичные шаги.

Изменение Moody's прогноза по рейтингам эмитента и необеспеченных облигаций правительства Азербайджана в иностранной валюте со "стабильного" на "позитивный" дает надежду, что это скоро произойдет. То есть мы оптимистично настроены.

- Правительство Азербайджана разрабатывает стратегии партнерства на последующие годы со Всемирным банком и Азиатским банком развития. Когда ожидать их утверждения?

- В принципе, это политические документы банков. Так, каждый международный банк периодически принимает политические документы - определяющие программы, которые он реализует в странах-членах. Речь, конечно, идет о стратегиях партнерства со страной.

Как мы знаем, сроки действующих стратегий подходят к концу. Так что они начали работать с правительством Азербайджана над разработкой новых стратегий на последующий период. Мы полагаем, что это завершится в следующем году.

- 15 ноября этого года вступает в силу решение Совета управляющих Международного валютного фонда (МВФ) об увеличении размера квот для стран-членов организации на 50% до 960 миллиардов долларов США. Известно, что квота Азербайджана в МВФ составляет 0,08% от общего объема, что обеспечивает стране 0,11% (5 376) общих голосов в фонде. Как скажутся изменения на Азербайджане?

- Участие Азербайджана в увеличении квот будет направлено на сохранение нашего существующего удельного веса среди членов фонда. Поэтому, если будет какое-либо увеличение, мы будем участвовать, для этого предусмотрены средства. Платежи производятся отдельными траншами в течение нескольких лет.

- Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует приобрести 51% акций ОАО "Азер-Тюрк Банк". Учитывая, что в настоящее время 75% акций банка принадлежит Государственной службе по вопросам имущества при Министерстве экономики, другие акционеры - турецкие и азербайджанские банки и компании. За счет каких акционеров будет совершена сделка?

- По имеющейся у меня информации, речь идет не о купле-продаже. Речь идет о передаче части акций, принадлежащих государству в этом банке, в распоряжение SOCAR. Сегодня в законодательстве нет положения, позволяющего одной госкомпании приобретать акции какой-либо другой.